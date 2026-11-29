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अमर उजाला ने 23 नवंबर के अंक में यूपी-एमपी सीमा पर ‘सीढ़ियों का चक्रव्यूह, अटेर पुल अधूरा’ शीर्षक से खबर प्रकाशित कर ग्रामीणों की समस्या को प्रमुखता से उठाया था। अटेर-जैतपुर के बीच चंबल नदी पर 2016 से बन रहा अटेर पुल के दोनों छोरों पर पहुंच मार्ग अधूरे पड़े हैं। अटेर पुल पर तक चढ़ने के लिए लोहे की सीढ़ी लगाई गई है। सीढ़ी पर चढ़ कर दोनों राज्यों के ग्रामीण पुल पर पहुंचते हैं, फिर पैदल चलकर अपने गंतव्य के लिए ऑटो, टैक्सी का सहारा लेने को मजबूर हो रहे हैं। सीढ़ियों के चक्रव्यूह में फंस कर कई राहगीर चुटैल हो चुके हैं। इधर, भिंड के डीएम पवन जैन ने अटेर के घाट का स्थलीय निरीक्षण किया। पुल पर सफर करने वाले राहगीरों की दुश्वारी एवं नाव आदि से चंबल पार करने में हादसे के खतरे को लेकर उन्होंने पुल निर्माण से जुड़ी मशीनरी को दो पहिया वाहन का संचालन शुरू कराने के निर्देश दिए। जरूरत पड़ने पर आगरा के डीएम से संपर्क करने की भी उन्होंने बात कही है। डीएम के निर्देश का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से दोनों राज्यों के ग्रामीणों को सीढ़ियों के चक्रव्यूह से मुक्ति की उम्मीद जगी है। अन्नदाता किसान यूनियन के अध्यक्ष भानुप्रताप सिंह चौहान, अन्नू पुरवंशी ने बताया दो पहिया वाहन निकलने से कुछ हद तक राहत मिलेगी।

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बाह। भिंड (मध्य प्रदेश) के अटेर और बाह (आगरा) के जैतपुर के बीच चंबल नदी पर बने अटेर पुल पर सफर करने वाले दोनों राज्यों के 100 से अधिक गांवों के लोगों के लिए राहत की उम्मीद जगी है। भिंड के डीएम ने निरीक्षण कर अटेर पुल पर दो पहिया वाहन निकालने के निर्देश दिए हैं।