Agra News: जीआईसी शाहगंज बना बाराबंकी के एसएसपी का कार्यालय

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सीरीज के प्रोड्यूसर सुधीर शेरीगर ने मुहूर्त के अवसर पर पूजन किया। इसके बाद एसएसपी कार्यालय के सेट पर इन्वेस्टिगेशन से जुड़े दृश्यों की शूटिंग की गई। कॉलेज परिसर में पुलिस कार्यालय का सेट तैयार कर जांच-पड़ताल से जुड़े घटनाक्रम फिल्माए जा रहे हैं। लाइन प्रोड्यूसर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि जीआईसी परिसर में वेब सीरीज की शूटिंग पांच दिन तक चलेगी। यहां सीरीज का पूरा इन्वेस्टिगेशन पार्ट फिल्माया जाएगा। रविवार को भी एसएसपी कार्यालय के सेट पर पुलिस की जांच से जुड़े दृश्य शूट किए गए। विज्ञापन

सीरीज के प्रोड्यूसर सुधीर शेरीगर ने मुहूर्त के अवसर पर पूजन किया। इसके बाद एसएसपी कार्यालय के सेट पर इन्वेस्टिगेशन से जुड़े दृश्यों की शूटिंग की गई। कॉलेज परिसर में पुलिस कार्यालय का सेट तैयार कर जांच-पड़ताल से जुड़े घटनाक्रम फिल्माए जा रहे हैं। लाइन प्रोड्यूसर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि जीआईसी परिसर में वेब सीरीज की शूटिंग पांच दिन तक चलेगी। यहां सीरीज का पूरा इन्वेस्टिगेशन पार्ट फिल्माया जाएगा। रविवार को भी एसएसपी कार्यालय के सेट पर पुलिस की जांच से जुड़े दृश्य शूट किए गए।

आगरा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक हंसल मेहता की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज बाराबंकी की शूटिंग रविवार को राजकीय इंटर कॉलेज (जीआईसी), शाहगंज में हुई। शूटिंग के लिए कॉलेज परिसर को बाराबंकी के एसएसपी कार्यालय का रूप दिया गया है। अभिनेता सनी कौशल भी शूटिंग के लिए पहुंचे। फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले मुहूर्त पूजन किया गया।