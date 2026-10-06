Agra News: राष्ट्रीय ताइक्वांडो में गौरांशी ने जीता रजत पदक
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Tue, 06 Oct 2026 02:54 AM IST
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आगरा। मध्य प्रदेश के इंदौर में खेली गई 43वीं ऑफिशियल राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गौरांशी कटारा ने रजत पदक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया। जिला ताइक्वांडो संघ के कोषाध्यक्ष योगेंद्र वार्ष्णेय ने बताया कि ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में 24 राज्यों के 1200 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए गौरांशी ने जूनियर बालिका (52 किग्रा भार वर्ग) में रजत पदक पर कब्जा जमाया। टीम के साथ खेल अधिकारी प्रदीप गौर और सुदर्शन देबनाथ मौजूद रहे। इस उपलब्धि पर जिला ताइक्वांडो संघ के महासचिव पंकज शर्मा, सीईओ संगीता शर्मा, संतोष कुमार सिंह, दिनेश चंद्र शर्मा, डॉ. यूके शर्मा आदि ने बधाई दी है।
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