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Agra News: दिव्यांग-बधिर मरीजों के लिए चिकित्सा सेवा का निशुल्क शिविर 31 को

Fri, 30 Oct 2026 02:29 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:29 AM IST
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Free medical camp for patients with disabilities and hearing impairments on the 31st
आगरा। दिव्यांग सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट आगरा की ओर से दिव्यांग और ऊंचा सुनने वाले मरीजों के लिए मथुरा में गोकुल के पास स्थित रमणरेती आश्रम में निशुल्क चिकित्सा सेवा शिविर 31 अक्तूबर को लगेगा। इसमें ऊंचा सुनने वाले चयनित अधिकतम 25 मरीजों को सुनने की मशीन निशुल्क दी जाएगी।
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मीडिया समन्वयक डॉ. मुनीश्वर गुप्ता ने बताया कि शिविर शीला देवी गोपाल दास सराफ की स्मृति में लगाया जा रहा है। शिविर सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक संचालित होगा। मरीजों के कानों की जांच आधुनिक मशीन से होगी। शिविर प्रभारी डॉ. आनंद राय ने बताया कि ऐसे दिव्यांग जिनके हाथ-पैर कटे हुए हैं। पोलियो एवं अन्य किसी हड्डी रोग से पीड़ित हैं, वह भी शिविर में आ सकते है। उनकी जांच विशेषज्ञ डॉ. शिवम गुप्ता करेंगे।
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कृत्रिम अंगों के लिए उपयुक्त पाए जाने वाले दिव्यांगों को भारतीय और जर्मन तकनीक से बने कृत्रिम हाथ-पैरों को बनाने की व्यवस्था लागत मूल्य पर की जाएगी। इसकी व्यवस्था श्री राम शशि कृत्रिम अंग निर्माण शाला नुनिहाई रामबाग आगरा में की गई है। दिव्यांग अपने साथ आधार कार्ड की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो और एक तीमारदार को साथ लेकर आएं। पूर्व शिविरों में प्रदान की गई सुनने की मशीनों में खराबी आ गई है तो उसे भी शिविर में ठीक किया जाएगा। ऐसे लाभार्थी अपना पंजीकरण कार्ड साथ लेकर आएं। ट्रस्ट के संस्थापक डॉ. वीरेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि दिव्यांग और बधिर चिकित्सा शिविर हर माह के अंतिम शनिवार को रमणरेती में पिछले कई वर्षों से लगाया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिये 9410666978 पर संपर्क कर सकते हैं।
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