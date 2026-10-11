फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Former state secretary Anita Chahar has resigned from the RLD.

Agra News: पूर्व प्रदेश सचिव अनीता चाहर ने रालोद से दिया इस्तीफा

Sun, 11 Oct 2026 03:18 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 03:18 AM IST
विज्ञापन
Former state secretary Anita Chahar has resigned from the RLD.
आगरा। राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्यमंत्री जयंत चौधरी की आगरा में प्रस्तावित रैली से ठीक दो दिन पहले पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी की पुरानी व वरिष्ठ महिला नेता और पूर्व प्रदेश सचिव अनीता चाहर ने रालोद की प्राथमिक सदस्यता से अपना त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा है।
विज्ञापन

अनीता ने अपने त्यागपत्र में पार्टी छोड़ने के पीछे के कारणों को स्पष्ट किया है। उन्होंने लिखा कि रालोद में उन्हें क्षेत्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सचिव जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलीं, जिसके लिए वह पार्टी नेतृत्व की आभारी हैं। कहा कि पिछले कुछ समय से उन्हें संगठन के भीतर लगातार उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा, जिला संगठन में भी भारी आपसी मतभेद और गुटबाजी हावी थी।
विज्ञापन

उन्होंने इन समस्याओं से शीर्ष नेतृत्व को कई बार अवगत कराया, लेकिन उनकी बातों को अनसुना कर दिया गया, जिससे आहत होकर उन्होंने इस्तीफा देने का निर्णय लिया। यह इस्तीफा ऐसे समय पर आया है जब सोमवार को आगरा में जयंत की बड़ी रैली प्रस्तावित है।
विज्ञापन
विज्ञापन

पार्टी आगामी चुनावों में सहयोगी दल भाजपा से कम से कम दो सीटें हासिल करने की रणनीति बनाने में जुटी हुई है। रैली से ठीक पहले वरिष्ठ महिला नेता के इस कदम से जिले के राजनीतिक गलियारों और पार्टी संगठन में भारी खलबली मच गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed