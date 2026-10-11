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नवरात्र पर सक्रिय मिलावटखोर: खाद्य विभाग ने जब्त किया 59 किलो घी,  कुट्टू-सिंघाड़े के आटे के लिए नमूने

Sun, 11 Oct 2026 11:51 AM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sun, 11 Oct 2026 11:51 AM IST
सार

नवरात्र पर मिलावटखोर सक्रिय हो गए हैं। ऐसे में खाद्य विभाग की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। विभाग की ओर से मिलावट की आशंका पर 59 किलो घी जब्त किया गया। 

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Food Department seizes 59 kg of ghee over suspicion of adulteration
जांच के लिए सैंपल लेती खाद्य विभाग की टीम। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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आगरा में खाद्य विभाग ने नवरात्र पर मिलावटी-नकली सामग्री पकड़ने के लिए अभियान शुरू किया है। इसके लिए छह टीमें भी बनाई हैं। अभियान के दूसरे दिन मिलावट की आशंका पर 59 किलो घी जब्त किया है। कुट्टू-सिंघाड़े के आटे समेत विभिन्न सामग्री के नमूने लेकर जांच के लिए लैब भेजे हैं।
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सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय महेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि कमला नगर स्थित ओम सुमन्या डेयरी पर जांच की। यहां पर ड्रम मिलावट प्रतीत होने पर 59 किलो घी को सील कर दिया है। इसकी कीमत 38350 रुपये है। इसके अलावा दिल्ली गेट स्थित डी-मार्ट में पंसारी ब्रांड के कुट्टू-सिंघाड़े के आटे, धर्मा डेयरी रुनकता से घी, मिल्कम फूड्स बाह रोड से घी, ब्लिंक्टस मॅमर्स प्राइवेट लिमिटेड न्यू आगरा से कुट्टू-सिंघाड़े के आटे का नमूना लिया। नाई की मंडी स्थित ऋषभ जैन के प्रतिष्ठान से काजू-किशमिश का नमूना लिया। इरादत नगर स्थित पूजा डेयरी में गंदगी मिलने पर सुधार के लिए नोटिस दिया है। यहां से घी-पनीर का नमूना भी लिया है।
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नमी और खुले कुट्टू के आटे से बचें, निकले थे कीड़े
व्रत में कुट्टू-सिंघाड़े आटे में नमी पकड़ते ही कीड़े पड़ जाते हैं। इसके चलते दो साल पहले मथुरा और आगरा में कई लोग बीमार भी पड़ गए थे। बीते दिनों 44 नमूनों की जांच रिपोर्ट मिली। इसमें कुट्टू के 14 नमूनों में से में तीन में कीड़े पाए गए थे। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश गुप्ता ने बताया कि खुले आटे में नमी होने और पुराना होने पर कीड़े पड़ने का खतरा अधिक है। ऐसे में पैकेट बंद ही खरीदें।
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मिलावटी-नकली सामग्री की शिकायत का टोल फ्री नंबर:18001805533



 
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