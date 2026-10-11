नवरात्र पर सक्रिय मिलावटखोर: खाद्य विभाग ने जब्त किया 59 किलो घी,  कुट्टू-सिंघाड़े के आटे के लिए नमूने

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सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय महेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि कमला नगर स्थित ओम सुमन्या डेयरी पर जांच की। यहां पर ड्रम मिलावट प्रतीत होने पर 59 किलो घी को सील कर दिया है। इसकी कीमत 38350 रुपये है। इसके अलावा दिल्ली गेट स्थित डी-मार्ट में पंसारी ब्रांड के कुट्टू-सिंघाड़े के आटे, धर्मा डेयरी रुनकता से घी, मिल्कम फूड्स बाह रोड से घी, ब्लिंक्टस मॅमर्स प्राइवेट लिमिटेड न्यू आगरा से कुट्टू-सिंघाड़े के आटे का नमूना लिया। नाई की मंडी स्थित ऋषभ जैन के प्रतिष्ठान से काजू-किशमिश का नमूना लिया। इरादत नगर स्थित पूजा डेयरी में गंदगी मिलने पर सुधार के लिए नोटिस दिया है। यहां से घी-पनीर का नमूना भी लिया है।व्रत में कुट्टू-सिंघाड़े आटे में नमी पकड़ते ही कीड़े पड़ जाते हैं। इसके चलते दो साल पहले मथुरा और आगरा में कई लोग बीमार भी पड़ गए थे। बीते दिनों 44 नमूनों की जांच रिपोर्ट मिली। इसमें कुट्टू के 14 नमूनों में से में तीन में कीड़े पाए गए थे। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश गुप्ता ने बताया कि खुले आटे में नमी होने और पुराना होने पर कीड़े पड़ने का खतरा अधिक है। ऐसे में पैकेट बंद ही खरीदें।मिलावटी-नकली सामग्री की शिकायत का टोल फ्री नंबर:18001805533