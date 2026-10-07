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Agra News: स्केटिंग में फौजी क्लब ने जीते 15 पदक

Wed, 07 Oct 2026 03:05 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Wed, 07 Oct 2026 03:05 AM IST
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Fauji Club wins 15 medals in skating.
स्केटिंग चैंपियनशिप में फौजी स्पोर्ट्स क्लब के खिलाड़ी
आगरा। आठवीं आगरा जिला स्केटिंग चैंपियनशिप में फौजी स्पोर्ट्स क्लब के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 15 पदक जीते। इनमें छह स्वर्ण, सात रजत और दो कांस्य पदक शामिल हैं।
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स्वर्ण पदक मृदुभाषणी, अंश पचौरी, अथर्व खंडेलवाल, अथर्व अग्रवाल, अयांश दुआ और साइना गोयल ने जीते। चक्षुषि मिश्रा, गंधर्विका मिश्रा, सम्हार कुमार, दीक्षा नगैच, मिश्का सक्सेना, शिवाय यादव और नयनिका सिंह ने रजत पदक हासिल किए। आदिराज गोयल और लक्षित बसेरा ने कांस्य पदक अपने नाम किए। उत्तर प्रदेश रोलर स्केटिंग संघ के जिला सचिव मनोज कुमार शर्मा, विनीत बलूनी, मुख्य प्रशिक्षक गोपाल कुलश्रेष्ठ और विशाल कुलश्रेष्ठ ने खिलाड़ियों को बधाई दी है।
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