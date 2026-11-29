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तश्तरी फेंक बालक वर्ग में सुमित प्रथम, गौरव द्वितीय और सौरभ तृतीय रहे। बालिका वर्ग में वर्षा राठौर प्रथम, रेखा द्वितीय और महक तृतीय स्थान पर रहीं। गोला फेंक बालक वर्ग में लवकुश प्रथम, अमित द्वितीय और सौरभ तृतीय रहे, जबकि बालिका वर्ग में रेखा प्रथम, वर्षा द्वितीय और मनोरमा तृतीय रहीं।खो-खो बालक वर्ग में खैरागढ़ विजेता और फतेहाबाद उपविजेता रहा। बालिका वर्ग में खंदौली विजेता और बरौली उपविजेता बना। वॉलीबॉल बालक वर्ग में फतेहाबाद ने खेरागढ़ को हराकर खिताब जीता। चार गुणा 100 मीटर रिले दौड़ बालक वर्ग में बरौली विजेता और खंदौली उपविजेता रहा, जबकि बालिका वर्ग में खंदौली विजेता और बरौली उपविजेता बना। कुश्ती में शहनवाज प्रथम और लोकेंद्र द्वितीय रहे। बालिका वर्ग में आरती प्रथम और गुंजन द्वितीय स्थान पर रहीं।प्रतियोगिता के आयोजन में जिला व्यायाम शिक्षक राम प्रकाश यादव, जिला व्यायाम शिक्षिका शिखा झींगरन, व्यायाम शिक्षक अरुण कुमार सिंह, कविता झिंगरन, उमेश यादव, डॉ. योगेश चाहर, विवेक यादव, भावना, गंगा सिंह, फलीराम सिंह, रविंद्र विमल आदि मौजूद रहे।