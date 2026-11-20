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समिति पर बृहस्पतिवार को किसानों को फिंगर प्रिंट लगवाने के बाद टोकन देकर खाद वितरित की जा रही थी। इसी दौरान कुछ किसानों ने खाद न मिलने की बात कहते हुए हंगामा शुरू कर दिया। जानकारी मिलने पर चौकी इंचार्ज तिबाहा प्रियांशु कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने किसानों को समझाकर शांत कराया और खाद वितरण की व्यवस्था सुचारू कराई। किसान जगदीश, नरेंद्र, लखपत और रामवीर ने बताया वे सुबह से खाद लेने के लिए समिति पर आए हैं। कई घंटे से लाइन में लगने के बाद भी अभी तक उन्हें खाद नहीं मिली।किसानों का कहना है कि इस समय आलू और गेहूं की बुवाई का सीजन चल रहा है। डीएपी नहीं मिलने से बुवाई पिछड़ रही है। कई दिनों से वे खाद के लिए परेशान हैं। खाद के लिए समिति में लाइन लगाकर खड़े तमाम किसानों ने वितरण में मनमानी का भी आरोप लगाया। वहीं, साधन सहकारी समिति के सचिव संदीप कुमार वर्मा ने बताया समिति पर डीएपी खाद के 500 कट्टे उपलब्ध हैं। कुछ किसान हंगामा कर रहे थे, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में शांतिपूर्ण तरीके से खाद का वितरण कराया जा रहा है।