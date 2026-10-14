आगरा: खेत की रखवाली कर रहे किसान पर धारदार हथियारों से हमला, बचाने पहुंची पत्नी को भी पीटा; FIR दर्ज
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 14 Oct 2026 10:39 AM IST
सार
आगरा के गंगरौआ गांव में खेत की रखवाली कर रहे किसान हरीश पर धारदार हथियारों से हमला करने का आरोप लगा है। बीच-बचाव करने पहुंची उनकी पत्नी को भी पीटा गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है।
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विस्तार
आगरा के एकता थाना क्षेत्र के गंगरौआ गांव में खेत की रखवाली करते समय किसान पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया गया। बीच-बचाव करने पहुंची पत्नी को भी हमलावरों ने पीटकर घायल कर दिया।
किसान हरीश ने गांव के राजेश, उसके बेटे कृष्णा और हानिश समेत अन्य लोगों पर जानलेवा हमला करने और धमकी देने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़ित ने बताया कि 10 अक्तूबर की रात करीब आठ बजे वह खेत पर सो रहे थे। आरोप है कि राजेश, कृष्णा, हानिश और अन्य लोग धारदार हथियार लेकर पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे।
विरोध करने पर आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से उन पर ताबड़तोड़ वार किए। इससे उनके सिर, हाथ और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। उसी समय पत्नी खेत पर खाना देने आ रही थीं। उसने उन्हें बचाने की कोशिश की तो आरोपियों ने उनकी भी पिटाई कर दी। बाद में हमलावर दंपती को जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र नागर ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच करके आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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किसान हरीश ने गांव के राजेश, उसके बेटे कृष्णा और हानिश समेत अन्य लोगों पर जानलेवा हमला करने और धमकी देने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़ित ने बताया कि 10 अक्तूबर की रात करीब आठ बजे वह खेत पर सो रहे थे। आरोप है कि राजेश, कृष्णा, हानिश और अन्य लोग धारदार हथियार लेकर पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे।
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विरोध करने पर आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से उन पर ताबड़तोड़ वार किए। इससे उनके सिर, हाथ और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। उसी समय पत्नी खेत पर खाना देने आ रही थीं। उसने उन्हें बचाने की कोशिश की तो आरोपियों ने उनकी भी पिटाई कर दी। बाद में हमलावर दंपती को जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र नागर ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच करके आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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