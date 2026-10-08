विदेशी दोस्त के इरादों का न लगा अंदाजा: 20 हजार डॉलर का लालच, युवती ने गंवाए 5.5 लाख रुपये; FIR हुई दर्ज

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सिकंदरा निवासी युवती ने पुलिस को बताया कि उनकी बातचीत अंशू यादव से हुई। सोशल मीडिया पर अंशू से मुलाकात हुई थी। बातचीत के बाद उसने उपहार स्वरूप उनको 20 हजार डॉलर रुपये भेजने की बात कही। अगले दिन सुभा राय के नाम से संदेश आए। इसके बाद कई नंबरों से खुद को बैंक अधिकारी बता बात की गई। अंशू ने कॉल कर कहा कि उनके भेजे डाॅलर क्राइम ब्रांच टीम ने रुकवा दिए हैं। उन्हें निकालने के लिए खर्च करना पड़ेगा। विज्ञापन



उन्होंने बातों में आकर आरोपी के बताए गए खाताें और क्यूआर कोड पर करीब 5.5 लाख रुपये भेज दिए। रकम नहीं मिलने पर ठगी का अहसास हुआ तो पुलिस को शिकायत की गई। एसीपी हरीपर्वत बजरंग प्रसाद ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। विज्ञापन विज्ञापन





सिकंदरा निवासी युवती ने पुलिस को बताया कि उनकी बातचीत अंशू यादव से हुई। सोशल मीडिया पर अंशू से मुलाकात हुई थी। बातचीत के बाद उसने उपहार स्वरूप उनको 20 हजार डॉलर रुपये भेजने की बात कही। अगले दिन सुभा राय के नाम से संदेश आए। इसके बाद कई नंबरों से खुद को बैंक अधिकारी बता बात की गई। अंशू ने कॉल कर कहा कि उनके भेजे डाॅलर क्राइम ब्रांच टीम ने रुकवा दिए हैं। उन्हें निकालने के लिए खर्च करना पड़ेगा।उन्होंने बातों में आकर आरोपी के बताए गए खाताें और क्यूआर कोड पर करीब 5.5 लाख रुपये भेज दिए। रकम नहीं मिलने पर ठगी का अहसास हुआ तो पुलिस को शिकायत की गई। एसीपी हरीपर्वत बजरंग प्रसाद ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

साइबर अपराधी ने सिकंदरा थाना क्षेत्र की महिला को पहले दोस्ती के जाल में फंसाया। उपहार के रूप में उसके पास 20 हजार डॉलर भेजने का दावा किया। अगले दिन से महिला के पास फर्जी बैंक अधिकारियों के कॉल आने लगे। इसके बाद आरोपी ने रकम क्राइम ब्रांच टीम के रोकने का हवाला देकर बहाने से अलग-अलग खाताें में करीब 5.5 लाख रुपये स्थानांतरित करवा लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।