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गांव कचौरा निवासी महावीर ने शुक्रवार को थाना अछनेरा में तीन नामजद और करीब चार अन्य आरोपियों के खिलाफ दी तहरीर में आरोप लगाया उनका बेटा पंकज कई वर्ष से गांव मगुर्रा स्थित एक कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत था। कंपनी के तीन-चार युवकों से विवाद होने के कारण उसने कुछ समय पहले नौकरी छोड़ दी थी। 24 नवंबर को पंकज अपने पीएफ का हिसाब करने कंपनी आया था। वापस लौटते वक्त कंपनी के गेट पर मगुर्रा और रायभा निवासी युवकों ने उसे दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। पंकज के सिर, कान और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है।तहरीर प्राप्त हुई है। जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।- शैलेंद्र सिंह, एसीपी अछनेरा