फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Encroachment and Illegal Auto Stands Trigger Daily Traffic Jams at Tedhi Baghia

अतिक्रमण, अवैध ऑटो स्टैंड: आगरा में टेढ़ी बगिया का ऐसा हाल, सामने पुलिस चौकी; फिर भी जाम ही जाम

Wed, 21 Oct 2026 08:38 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 21 Oct 2026 08:38 AM IST
सार

आगरा के टेढ़ी बगिया चौराहे पर अतिक्रमण, अवैध ऑटो स्टैंड और सड़क किनारे पार्किंग के कारण रोजाना जाम लग रहा है। शाहदरा और जलेसर मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारों के बीच एंबुलेंस भी फंस रही हैं।
 

विज्ञापन
Encroachment and Illegal Auto Stands Trigger Daily Traffic Jams at Tedhi Baghia
टेढ़ी बगिया - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अलीगढ़ और जलेसर जाने वाले मार्ग पर स्थित टेढ़ी बगिया लापरवाही से जाम की भेंट चढ़ रहा है। सुबह और शाम अतिक्रमण और अवैध ऑटो स्टैंड वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगाते हैं। सामने ही पुलिस चौकी भी है। रोजाना 8-10 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी कोई काम नहीं आ रही है। जिस समय वाहनों की लाइन होती है, उसी समय पुलिसकर्मी सुस्त हो जाते हैं। कहीं बूथ तो कहीं दुकान के पास बैठकर मोबाइल चलाते दिखते हैं।
विज्ञापन


टेढ़ी बगिया से एक रास्ता हाथरस, अलीगढ़ के लिए जाता है और दूसरा जलेसर की तरफ जाने का है। रामबाग से आने वाले वाहन चौराहे पर खड़ी ठेल, ऑटो और ई-रिक्शा की वजह से फंस जाते हैं। यहां से रोडवेज की बसें भी बड़ी संख्या में निकलती हैं। हाल ही में शुरू हुए सैटेलाइट बस अड्डे से आवागमन बढ़ गया है। इसके बावजूद पुलिस सक्रिय नजर नहीं आती है। भारी वाहनों के बीच दो पहिया वाहन भी निकलते हैं। ऐसे में हर समय हादसे का खतरा बना रहता है।
विज्ञापन


दुकानों के आगे सामान रखा, कहां से निकलें वाहन
टेढ़ी बगिया से 100 फुटा मार्ग पर शाहदरा की तरफ जाने वाली लेन पर करीब एक साल से सीएम ग्रिड का निर्माण कार्य चल रहा है। इस कारण दूसरी लेन से ही दोनों तरफ के वाहन चलते हैं। वाहनों का दबाव बढ़ने पर जाम लग जाता है। इसकी प्रमुख वजह दुकानों के बाहर रखा सामान और लोगों के दो पहिया और चार पहिया वाहनों की पार्किंग बनती है। सुबह और शाम टेढ़ी बगिया चौकी के सामने यही स्थिति रहती है।
विज्ञापन
विज्ञापन


अतिक्रमण विरोधी अभियान के नाम पर खानापूर्ति
क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि टेढ़ी बगिया चौराहे पर अतिक्रमण और जाम की प्रमुख समस्या के बाद पुलिस और नगर निगम की टीम केवल खानापूर्ति का अभियान चलाती हैं। अभियान के कुछ देर बाद ही फिर से अतिक्रमण कर लिया जाता है। यातायात पुलिस की मौजूदगी और पुलिस चौकी होने के बाद भी समस्या बरकरार है। इस रास्ते पर बड़ी संख्या में एंबुलेंस भी फंस जाती हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed