यूपी: अलीगंज में मुठभेड़, 25-25 हजार के दो इनामी बदमाश गिरफ्तार, दो तमंचे और बिना नंबर की बाइक बरामद
अमर उजाला नेटवर्क, एटा Published by: Sharukh Khan Updated Sat, 10 Oct 2026 08:19 AM IST
सार
यूपी के एटा के अलीगंज में मुठभेड़ हुई है। 25-25 हजार के दो इनामी बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। दो तमंचे और बिना नंबर की बाइक बरामद की गई है।
विज्ञापन
विस्तार
एटा के अलीगंज इलाके में शुक्रवार रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने घायल समेत उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। इनके कब्जे से दो तमंचे, चार जिंदा और तीन खोखा कारतूस, बिना नंबर की अपाचे बाइक और 2520 रुपये बरामद हुए हैं।
सीओ अलीगंज राजेश सिंह ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 11:50 बजे अलीगंज पुलिस नंगला किस्स के पास एटा रोड पर संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एटा की ओर से बिना नंबर प्लेट की अपाचे बाइक पर सवार दो युवक आते दिखाई दिए।
पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वे फायरिंग करते हुए कैल्ठा रोड की ओर भागने लगे। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम ने पीछा किया तो दोनों ईदगाह मार्ग से कच्चे रास्ते की ओर मुड़ गए। इसी दौरान उनकी बाइक गिर गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
सीओ अलीगंज राजेश सिंह ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 11:50 बजे अलीगंज पुलिस नंगला किस्स के पास एटा रोड पर संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एटा की ओर से बिना नंबर प्लेट की अपाचे बाइक पर सवार दो युवक आते दिखाई दिए।
विज्ञापन
पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वे फायरिंग करते हुए कैल्ठा रोड की ओर भागने लगे। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम ने पीछा किया तो दोनों ईदगाह मार्ग से कच्चे रास्ते की ओर मुड़ गए। इसी दौरान उनकी बाइक गिर गई।
विज्ञापन
Trending Videos
खुद को घिरा देख दोनों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरे को पुलिस ने पकड़ लिया।
सीओ के अनुसार, घायल बदमाश की पहचान रामपाल उर्फ रामवीर और दूसरे की बिजेंद्र उर्फ बागड़ी के रूप में हुई है। दोनों कासगंज जिले के निवासी हैं। घायल को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया। यहां एएसपी श्वेताभ पांडेय ने पहुंचकर दोनों से पूछताछ भी की। दोनों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित था।
पुलिस पूछताछ में दोनों ने अलीगंज क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। उनके कब्जे से दो तमंचे, चार जिंदा और तीन खोखा कारतूस, बिना नंबर की अपाचे बाइक और 2520 रुपये बरामद हुए हैं। पुलिस उनके आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रही है। थाना प्रभारी रूपेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई की। दोनों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।