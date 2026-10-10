यूपी: अलीगंज में मुठभेड़, 25-25 हजार के दो इनामी बदमाश गिरफ्तार, दो तमंचे और बिना नंबर की बाइक बरामद

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सीओ अलीगंज राजेश सिंह ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 11:50 बजे अलीगंज पुलिस नंगला किस्स के पास एटा रोड पर संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एटा की ओर से बिना नंबर प्लेट की अपाचे बाइक पर सवार दो युवक आते दिखाई दिए। विज्ञापन



पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वे फायरिंग करते हुए कैल्ठा रोड की ओर भागने लगे। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम ने पीछा किया तो दोनों ईदगाह मार्ग से कच्चे रास्ते की ओर मुड़ गए। इसी दौरान उनकी बाइक गिर गई। सीओ अलीगंज राजेश सिंह ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 11:50 बजे अलीगंज पुलिस नंगला किस्स के पास एटा रोड पर संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एटा की ओर से बिना नंबर प्लेट की अपाचे बाइक पर सवार दो युवक आते दिखाई दिए।पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वे फायरिंग करते हुए कैल्ठा रोड की ओर भागने लगे। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम ने पीछा किया तो दोनों ईदगाह मार्ग से कच्चे रास्ते की ओर मुड़ गए। इसी दौरान उनकी बाइक गिर गई। विज्ञापन विज्ञापन एटा के अलीगंज इलाके में शुक्रवार रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने घायल समेत उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। इनके कब्जे से दो तमंचे, चार जिंदा और तीन खोखा कारतूस, बिना नंबर की अपाचे बाइक और 2520 रुपये बरामद हुए हैं।

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खुद को घिरा देख दोनों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरे को पुलिस ने पकड़ लिया।





सीओ के अनुसार, घायल बदमाश की पहचान रामपाल उर्फ रामवीर और दूसरे की बिजेंद्र उर्फ बागड़ी के रूप में हुई है। दोनों कासगंज जिले के निवासी हैं। घायल को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया। यहां एएसपी श्वेताभ पांडेय ने पहुंचकर दोनों से पूछताछ भी की। दोनों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित था।



