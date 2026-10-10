फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Encounter in Aliganj of UP two wanted criminals each carrying a reward of ₹25,000 arrested

यूपी: अलीगंज में मुठभेड़, 25-25 हजार के दो इनामी बदमाश गिरफ्तार, दो तमंचे और बिना नंबर की बाइक बरामद

Sat, 10 Oct 2026 08:19 AM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, एटा
अमर उजाला नेटवर्क, एटा Published by: Sharukh Khan Updated Sat, 10 Oct 2026 08:19 AM IST
सार

यूपी के एटा के अलीगंज में मुठभेड़ हुई है। 25-25 हजार के दो इनामी बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। दो तमंचे और बिना नंबर की बाइक बरामद की गई है।

विज्ञापन
Encounter in Aliganj of UP two wanted criminals each carrying a reward of ₹25,000 arrested
Encounter in Aliganj - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

एटा के अलीगंज इलाके में शुक्रवार रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने घायल समेत उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। इनके कब्जे से दो तमंचे, चार जिंदा और तीन खोखा कारतूस, बिना नंबर की अपाचे बाइक और 2520 रुपये बरामद हुए हैं।
विज्ञापन


सीओ अलीगंज राजेश सिंह ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 11:50 बजे अलीगंज पुलिस नंगला किस्स के पास एटा रोड पर संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एटा की ओर से बिना नंबर प्लेट की अपाचे बाइक पर सवार दो युवक आते दिखाई दिए। 
विज्ञापन


पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वे फायरिंग करते हुए कैल्ठा रोड की ओर भागने लगे। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम ने पीछा किया तो दोनों ईदगाह मार्ग से कच्चे रास्ते की ओर मुड़ गए। इसी दौरान उनकी बाइक गिर गई। 
विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

खुद को घिरा देख दोनों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरे को पुलिस ने पकड़ लिया।

 

सीओ के अनुसार, घायल बदमाश की पहचान रामपाल उर्फ रामवीर और दूसरे की बिजेंद्र उर्फ बागड़ी के रूप में हुई है। दोनों कासगंज जिले के निवासी हैं। घायल को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया। यहां एएसपी श्वेताभ पांडेय ने पहुंचकर दोनों से पूछताछ भी की। दोनों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित था।

 

पुलिस पूछताछ में दोनों ने अलीगंज क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। उनके कब्जे से दो तमंचे, चार जिंदा और तीन खोखा कारतूस, बिना नंबर की अपाचे बाइक और 2520 रुपये बरामद हुए हैं। पुलिस उनके आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रही है। थाना प्रभारी रूपेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई की। दोनों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed