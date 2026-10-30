Agra News: कॉलेजों में निर्वाचन साक्षरता क्लब खुलेंगे

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आगरा। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बृहस्पतिवार को शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य और विभिन्न शैक्षिक संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उनसे युवाओं को लोकतंत्र में जागरूक और जिम्मेदार भागीदारी प्रेरित करने के लिए आह्वान किया। जिलाधिकारी ने कहा कि स्कूल और कॉलेजों में निर्वाचन साक्षरता क्लब और 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं के लिए हेल्प डेस्क खोली जाएं, जिससे अधिक से अधिक युवा को मतदान से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि 12 नवंबर को ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन और 4 जनवरी 2027 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा।