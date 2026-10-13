Agra News: जटपुरा मंदिर से 20 को निकलेगी दशहरा शोभायात्रा

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भाजपा पार्षद शरद चौहान, हेमंत प्रजापति, विक्रांत कुशवाह और पूर्व पार्षद राजेश प्रजापति ने नगर आयुक्त को सौंपे ज्ञापन में कहा कि जटपुरा-खातीपाड़ा स्थित श्रीरामचंद्र जी महाराज का मंदिर करीब 400 साल पुराना है।ऐतिहासिक मंदिर से दशहरे पर 20 अक्तूबर को शाम 6 बजे शोभायात्रा का शुभारंभ होगा। यह शोभायात्रा बेसन की बस्ती, न्यू राजा मंडी कॉलोनी, तोता का ताल, आलमगंज रोड, लोहामंडी चौराहा, बलदेवगंज बाजार, राजा मंडी बाजार, एमजी रोड होते हुए सेंट जोंस चौराहे पर पहुंचकर समाप्त होगी।पार्षद शरद चौहान ने बताया कि शोभायात्रा में लगभग 70 भव्य झांकियां निकाली जाती हैं। इसका सबसे बड़ा आकर्षण भगवान राम और रावण की सेना के बीच होने वाला युद्ध होता है। शहरभर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु और दर्शक लोहामंडी क्षेत्र में पहुंचते हैं। नगर आयुक्त ने पार्षदों की मांग पर अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए।