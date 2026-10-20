आगरा: कैंट स्टेशन पर गांजे की बड़ी खेप पकड़ी, पानीपत का तस्कर गिरफ्तार; 3.30 लाख का माल बरामद
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 20 Oct 2026 10:22 AM IST
सार
आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान हरियाणा के पानीपत निवासी 38 वर्षीय अंशुल को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 11.420 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत 3.30 लाख रुपये बताई गई है।
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विस्तार
आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान गांजा तस्करी के आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 11.420 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। इसकी अनुमानित कीमत 3.30 लाख रुपये बताई गई है।
सीओ जीआरपी राजेश दीक्षित ने बताया कि 18 अक्तूबर की रात को प्लेटफाॅर्म नंबर एक पर दिल्ली छोर की तरफ चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान संदिग्ध अंशुल (38) निवासी भरत नगर, पानीपत, हरियाणा को पकड़ा गया। तलाशी में उसके पास से गांजा मिला। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
यात्रियों को लौटाया खोया सामान
रेलवे का ऑपरेशन अमानत यात्रियों को उनका खोया हुआ सामान लौटाने में मदद कर रहा है। पिछले छह महीने में आगरा मंडल में 302 सामान बरामद किए गए। इनकी अनुमानित कीमत 36.85 लाख रुपये है। आरपीएफ और स्टेशन कर्मचारियों ने पहचान के बाद सामान मालिकों को सौंप दिया। आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि यात्री सामान छूटने पर रेलवे सहायता नंबर 139 पर सूचना दे सकते हैं।
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सीओ जीआरपी राजेश दीक्षित ने बताया कि 18 अक्तूबर की रात को प्लेटफाॅर्म नंबर एक पर दिल्ली छोर की तरफ चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान संदिग्ध अंशुल (38) निवासी भरत नगर, पानीपत, हरियाणा को पकड़ा गया। तलाशी में उसके पास से गांजा मिला। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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यात्रियों को लौटाया खोया सामान
रेलवे का ऑपरेशन अमानत यात्रियों को उनका खोया हुआ सामान लौटाने में मदद कर रहा है। पिछले छह महीने में आगरा मंडल में 302 सामान बरामद किए गए। इनकी अनुमानित कीमत 36.85 लाख रुपये है। आरपीएफ और स्टेशन कर्मचारियों ने पहचान के बाद सामान मालिकों को सौंप दिया। आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि यात्री सामान छूटने पर रेलवे सहायता नंबर 139 पर सूचना दे सकते हैं।
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