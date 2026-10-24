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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Direct train from Agra to Jammu starting November 1st

Agra News: आगरा से जम्मू के लिए 1 नवंबर से सीधी ट्रेन

Sat, 24 Oct 2026 02:54 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:54 AM IST
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Direct train from Agra to Jammu starting November 1st
आगरा। त्योहारों पर जम्मू, दिल्ली और पंजाब की ओर जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। रेलवे कैंट से जम्मू के शहीद कैप्टन तुषार महाजन स्टेशन के बीच साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन चलेगी। ट्रेन 1 नवंबर से प्रत्येक रविवार आगरा से और 2 नवंबर से प्रत्येक सोमवार जम्मू से चलेगी।
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आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि गाड़ी संख्या 01903 कैंट से 1 से 29 नवंबर तक प्रत्येक रविवार रात आठ बजे रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 12:20 बजे शहीद कैप्टन तुषार महाजन स्टेशन पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 01904 2 से 30 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार शाम 4:05 बजे जम्मू से रवाना होगी और मंगलवार सुबह 8:40 बजे आगरा कैंट पहुंचेगी।
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इन स्टेशनों पर होगा ठहराव
आगरा से चलने के बाद ट्रेन वृंदावन रोड, कोसी कलां, दिल्ली सफदरजंग, रोहतक, जींद, जाखल, धूरी, लुधियाना, जालंधर कैंट, पठानकोट कैंट और जम्मू तवी स्टेशनों पर रुकेगी। वापसी में भी इन्हीं स्टेशनों पर ठहराव रहेगा। ट्रेन में 21 कोच होंगे।
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