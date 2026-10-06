Agra News: श्रीमद्भागवत कथा मे कृष्ण जन्मोत्सव पर भाव विहोर हुए श्रद्धालु

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कथा वाचक आचार्य मुकुंद उपाध्याय ने अपने मुखारविंद से कथा का भावपूर्ण वर्णन करते हुए भागवत प्राप्ति के मार्ग और प्रभु भक्ति के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने श्रद्धालुओं को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। विज्ञापन

कथा वाचक आचार्य मुकुंद उपाध्याय ने अपने मुखारविंद से कथा का भावपूर्ण वर्णन करते हुए भागवत प्राप्ति के मार्ग और प्रभु भक्ति के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने श्रद्धालुओं को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी।

बटेश्वर। प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल बटेश्वर के मुख्य मंदिर प्रांगण स्थित यात्री विश्राम गृह में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के चौथे दिन सोमवार को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का प्रसंग सुनाया गया। जन्मोत्सव की घोषणा होते ही पूरा पंडाल जयकारों से गूंज उठा और श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर हो गए।