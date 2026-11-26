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एक ही परिवार के तीन सदस्यों को झुलसाने के इस गंभीर मामले में अदालत की ओर से लगातार गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी होने के बाद भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर पेश नहीं कर सकी है। अदालत ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगली सुनवाई तक आरोपियों की पेशी या ठोस कारण न बताने पर संबंधित थाना प्रभारी और विवेचक का वेतन अग्रिम आदेश तक आहरित न किया जाए।मामले के अनुसार, मई 2022 में शाहगंज निवासी असलम की पत्नी रेशमा, बेटी इल्मा और बेटे साहिल पर तेजाब फेंका गया था। पुलिस ने शुरुआती विवेचना के बाद कल्लू नामक व्यक्ति के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। पीड़ित परिवार का शुरू से आरोप था कि वारदात असलम के भाइयों रिजवान और फैजान ने अंजाम दी है। पीड़िता ने अधिवक्ता के माध्यम से धारा 319 सीआरपीसी के तहत प्रार्थनापत्र देकर दोनों को आरोपी बनाने की मांग भी की। अदालत ने दोनों की भूमिका मानते हुए उन्हें नए आरोपी के रूप में तलब किया था।अदालत से रिजवान और फैजान की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए 23 अक्तूबर, 2026 से लगातार गैर-जमानती वारंट जारी किए जा रहे हैं। पुलिस आयुक्त को भेजे पत्र में अदालत ने उल्लेख किया कि 17 नवंबर को जारी वारंट उपनिरीक्षक योगेश कुमार ने 21 नवंबर को वापस कर दिया। इसके बाद 25 नवंबर को जारी वारंट भी तामील की प्रभावी आख्या के बिना लौटा दिया गया। 25 नवंबर के वारंट के साथ सामान्य डायरी (जीडी) की संबंधित प्रविष्टि की छायाप्रति तक संलग्न नहीं की गई, जिससे गिरफ्तारी के वास्तविक प्रयासों की पुष्टि नहीं हो सकी।अदालत ने पुलिस आयुक्त से अपेक्षा की है कि थाना प्रभारी शाहगंज और विवेचक उपनिरीक्षक योगेश कुमार को आवश्यक निर्देश देकर आरोपियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। 2 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर पुलिस को गिरफ्तारी के प्रयासों का पूरा ब्योरा पेश करना होगा या गिरफ्तारी न होने के वास्तविक कारण बताने होंगे।