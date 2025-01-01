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अछनेरा। गांव ब्यारा स्थित ब्राह्मण मोहल्ला चौक के प्राचीन पूर्णेश्वर महादेव मंदिर में पुजारी पंडित कृष्णा शर्मा की ओर से विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर शिव परिवार की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। ग्रामीणों ने भगवान शिव परिवार के दर्शन कर पूजा-अर्चना की और सुख-समृद्धि की कामना की। समारोह में भगवान भोलेनाथ के जयकारों से वातावरण शिवमय हो गया।