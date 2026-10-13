Agra News: फसल बीमा के मामले में डीएम से बैंक की शिकायत

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किसान नेता मोहन सिंह चाहर ने किसानों का नेतृत्व किया। किसान प्रेम सिंह और मान सिंह भी उनके साथ रहे। अछनेरा शाखा में मई निवासी प्रेम सिंह ने आलू की फसल का प्रधानमंत्री फसल बीमा कराया था। बैंक ने 31 दिसंबर 2025 में 24,942 रुपये का प्रीमियम भी काटा। वहीं गांव व्यारा निवासी मान सिंह की आलू फसल के बीमा का जनवरी में 12,193 रुपये का प्रीमियम व्यारा शाखा ने काटा। आरोप लगाया गया कि इन दोनों बैंक शाखाओं ने प्रीमियम को बीमा कंपनी एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड को नहीं भेजा। इससे क्लेम नहीं मिल पा रहा है। संवाद विज्ञापन

किसान नेता मोहन सिंह चाहर ने किसानों का नेतृत्व किया। किसान प्रेम सिंह और मान सिंह भी उनके साथ रहे। अछनेरा शाखा में मई निवासी प्रेम सिंह ने आलू की फसल का प्रधानमंत्री फसल बीमा कराया था। बैंक ने 31 दिसंबर 2025 में 24,942 रुपये का प्रीमियम भी काटा। वहीं गांव व्यारा निवासी मान सिंह की आलू फसल के बीमा का जनवरी में 12,193 रुपये का प्रीमियम व्यारा शाखा ने काटा। आरोप लगाया गया कि इन दोनों बैंक शाखाओं ने प्रीमियम को बीमा कंपनी एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड को नहीं भेजा। इससे क्लेम नहीं मिल पा रहा है। संवाद

आगरा। फसल बीमा का प्रीमियम चुकाने के बाद भी वर्षा से फसल में नुकसान के मुआवजे से वंचित किसान सोमवार को जिलाधिकारी से मिले। उन्होंने उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की अछनेरा और व्यारा शाखा की शिकायत की। दोषी बैंककर्मियों पर कार्रवाई और जांच कर फसल नुकसान का मुआवजा दिलाने की मांग की गई।