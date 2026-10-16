Agra News: सीएम योगी आज आगरा में, सभा को करेंगे संबोधित

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सड़क मार्ग से ताज ईस्ट गेट रोड स्थित निर्माणाधीन छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम पहुंचेंगे। म्यूजियम के निर्माण कार्यों और प्रगति का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। वहां से टाटा ग्राउंड पहुंचेंगे, जहां एमएलसी चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे।वहां से सीएम फतेहाबाद के दिवंगत विधायक छोटेलाल वर्मा के आवास पर पहुंचेंगे। परिजन से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त करेंगे। इसके बाद दोपहर 1:45 बजे खेरिया सिविल एयरपोर्ट से गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री के आगमन के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।