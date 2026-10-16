यूपी: हाथरस की फर्म पर CGST का छापा, जांच में मिलीं गड़बड़ियां; कारोबारी ने जमा कराए 20 लाख रुपये

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जांच अधिकारियों ने फर्म के कर अभिलेखों और खरीद-बिक्री के दस्तावेजों की बारीकी से पड़ताल की। शुरुआती जांच में ही रिकॉर्ड और उपलब्ध तथ्यों के बीच कई महत्वपूर्ण खामियां और विसंगतियां सामने आ गईं।इसके बाद कारोबारी ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए मौके पर 20 लाख रुपये का कर जमा कराया। सीजीएसटी विभाग कर अपवंचन के खिलाफ अभियान चला रहा है। विभाग अब फर्म के अन्य लेन-देन की भी पड़ताल कर रहा है।