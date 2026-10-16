यूपी: हाथरस की फर्म पर CGST का छापा, जांच में मिलीं गड़बड़ियां; कारोबारी ने जमा कराए 20 लाख रुपये
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 16 Oct 2026 11:19 AM IST
सार
केंद्रीय जीएसटी विभाग की टीम ने हाथरस स्थित मेसर्स बालाजी एसोसिएट पर कर चोरी की आशंका में छापा मारकर खरीद-बिक्री और कर संबंधी दस्तावेजों की जांच की। विभाग के अनुसार, रिकॉर्ड में विसंगतियां मिलने के बाद कारोबारी ने मौके पर 20 लाख रुपये का कर जमा कराया।
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विस्तार
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) की टीम ने बृहस्पतिवार को हाथरस स्थित मेसर्स बालाजी एसोसिएट पर कर चोरी की आशंका में छापा मारा। विभाग के मुताबिक, बृहस्पतिवार सुबह अचानक तलाशी अभियान शुरू किया गया।
जांच अधिकारियों ने फर्म के कर अभिलेखों और खरीद-बिक्री के दस्तावेजों की बारीकी से पड़ताल की। शुरुआती जांच में ही रिकॉर्ड और उपलब्ध तथ्यों के बीच कई महत्वपूर्ण खामियां और विसंगतियां सामने आ गईं।
इसके बाद कारोबारी ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए मौके पर 20 लाख रुपये का कर जमा कराया। सीजीएसटी विभाग कर अपवंचन के खिलाफ अभियान चला रहा है। विभाग अब फर्म के अन्य लेन-देन की भी पड़ताल कर रहा है।
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जांच अधिकारियों ने फर्म के कर अभिलेखों और खरीद-बिक्री के दस्तावेजों की बारीकी से पड़ताल की। शुरुआती जांच में ही रिकॉर्ड और उपलब्ध तथ्यों के बीच कई महत्वपूर्ण खामियां और विसंगतियां सामने आ गईं।
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इसके बाद कारोबारी ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए मौके पर 20 लाख रुपये का कर जमा कराया। सीजीएसटी विभाग कर अपवंचन के खिलाफ अभियान चला रहा है। विभाग अब फर्म के अन्य लेन-देन की भी पड़ताल कर रहा है।
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