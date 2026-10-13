Agra News: बसपा पार्षदों ने मेयर से की सदन बुलाने की मांग

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पार्षद दल नेता कप्तान सिंह ने मेयर से कहा कि सफाई, प्रकाश और निर्माण व्यवस्था बाधित पड़ी है। अधिकारी पार्षदों की शिकायतों पर जवाब नहीं दे रहे। टेंडर प्रक्रिया में भारी भ्रष्टाचार चल रहा है। ऐसे हालात देखते हुए सदन की बैठक तत्काल घोषित की जाए। इस दौरान पार्षद सुहैल कुरैशी, बंटी माहौर आदि मौजूद रहे। विज्ञापन

पार्षद दल नेता कप्तान सिंह ने मेयर से कहा कि सफाई, प्रकाश और निर्माण व्यवस्था बाधित पड़ी है। अधिकारी पार्षदों की शिकायतों पर जवाब नहीं दे रहे। टेंडर प्रक्रिया में भारी भ्रष्टाचार चल रहा है। ऐसे हालात देखते हुए सदन की बैठक तत्काल घोषित की जाए। इस दौरान पार्षद सुहैल कुरैशी, बंटी माहौर आदि मौजूद रहे।

आगरा। नगर निगम में विकास कार्यों और शहर की समस्याओं पर चर्चा न होने से नाराज बसपा पार्षदों ने मेयर हेमलता दिवाकर से मिलकर सदन बुलाने की मांग की। बसपा पार्षद दल नेता कप्तान सिंह ने अन्य पार्षदों के साथ मेयर को ज्ञापन सौंपा। कहा कि सदन की तारीख तय न की तो आंदोलन करेंगे। बसपा पार्षदों ने 9 सितंबर को स्थगित किए गए सदन के एक माह बाद भी न बुलाने पर मेयर से नाराजगी जताई।