यूपी: लखनऊ से सख्त संदेश के बाद हरकत में भाजपा, एमएलसी चुनाव के लिए मैदान में उतरे जनप्रतिनिधि

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मुख्यमंत्री ने हर विधायक, एमएलसी और सांसद को सक्रियता के साथ पार्टी प्रत्याशी को जिताने के निर्देश दिए थे। इसके बाद से पार्टी के जनप्रतिनिधि मतदाता सूचियों के साथ शिक्षण संस्थानों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों के साथ बैठकें कर रहे हैं। स्नातक और शिक्षक मतदाताओं के बीच पैठ मजबूत के लिए तेजी से संपर्क अभियान चलाए जा रहे हैं।राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, स्नातक सीट की तुलना में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीट पर पार्टी की प्रतिष्ठा अधिक दांव पर लगी हुई है। यही वजह है कि संगठन का पूरा जोर शिक्षकों के बीच अपनी पकड़ को मजबूत बनाने पर है। ऐसे में राजधानी लखनऊ से मिली कड़ी फटकार और निर्देश के बाद सरकार और संगठन के तमाम बड़े चेहरे खुद मैदान में उतरकर मोर्चा संभाल रहे हैं।