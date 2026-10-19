आगरा: भगवान टॉकीज फ्लाईओवर पर हादसा, बाइक सवार की मौत; टक्कर मारकर भागा वाहन

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मृतक की पहचान अमित (35) पुत्र महाराज सिंह (निवासी चिटकापुर, थाना अजीतमल, औरैया) के रूप में हुई है। वह बाइक से दिल्ली की ओर जा रहा था। भगवान टॉकीज के पास एक वाहन ने चपेट में ले लिया।टक्कर से अमित बाइक समेत सड़क पर कुछ दूर तक घिसटता चला गया और मौके पर ही दम तोड़ दिया। एसीपी हरीपर्वत बजरंग प्रसाद ने बताया कि अज्ञात वाहन का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। परिजन की तहरीर पर कार्रवाई की जाएगी।