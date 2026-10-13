यूपी: किसान को बाइक से दी लिफ्ट, फिर की उसके साथ ऐसी हरकत; अंजान के साथ कभी नहीं बैठेंगे आप
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 13 Oct 2026 12:30 PM IST
सार
आगरा के फतेहपुर सीकरी में बाजरा बेचकर लौट रहे ओलेंडा निवासी किसान सुरेंद्र गहलोत को दो बाइक सवारों ने कस्बे तक छोड़ने का झांसा देकर बाइक पर बैठा लिया। आरोप है कि रास्ते में उसकी जेब काटकर 34,160 रुपये निकाल लिए और उसे बीच रास्ते में छोड़कर फरार हो गए।
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विस्तार
आगरा के फतेहपुर सीकरी में सोमवार दोपहर एक किसान से लूटपाट की घटना सामने आई है। ग्राम ओलेंडा निवासी किसान सुरेंद्र गहलोत पुत्र प्रेम सिंह ने हाईवे स्थित मंडी परिसर में अपनी बाजरा की फसल 34,160 रुपये में बेची थी। नगदी को पेट की अंदर वाली जेब में रखकर वह बाईपास मोड़ तिराहे पर कस्बे जाने के लिए खड़ा हो गया। इसी दौरान दो बाइक सवारों ने उसे कस्बे ले जाने की बात कहकर अपने बीच में बैठा लिया।
बाइक सवारों ने बाइक को किरावली की ओर मोड़ दिया और रास्ते में किसान की जेब काटकर रुपये निकाल लिए। इसके बाद उन्होंने किसान को बीच रास्ते में उतारकर फरार हो गए। पीड़ित किसान ने घटना की सूचना थाना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस टीम गठित कर घटना स्थल का मुआयना किया और मार्ग में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।
इस मामले में एसीपी खेरागढ़ ने बताया है कि घटना की जानकारी मिली है और टीम गठित कर सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं। जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।
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बाइक सवारों ने बाइक को किरावली की ओर मोड़ दिया और रास्ते में किसान की जेब काटकर रुपये निकाल लिए। इसके बाद उन्होंने किसान को बीच रास्ते में उतारकर फरार हो गए। पीड़ित किसान ने घटना की सूचना थाना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस टीम गठित कर घटना स्थल का मुआयना किया और मार्ग में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।
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इस मामले में एसीपी खेरागढ़ ने बताया है कि घटना की जानकारी मिली है और टीम गठित कर सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं। जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।