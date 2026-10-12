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Agra News: ताज कप में बिहार और आगरा की टीमों ने मारी बाजी

Mon, 12 Oct 2026 02:54 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Mon, 12 Oct 2026 02:54 AM IST
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Bihar and Agra teams triumph in the Taj Cup.
बास्केटबॉल टूर्नामेंट
आगरा। ताज कप 3×3 बास्केटबॉल टूर्नामेंट में देश के विभिन्न राज्यों से आईं 85 टीमों ने प्रतिभाग किया। सिकंदरा स्थित होली पब्लिक स्कूल में आयोजित प्रतियोगिता में 14 वर्ष बालक, 17 वर्ष बालिका, 19 वर्ष बालक और सीनियर पुरुष वर्ग के मुकाबले खेले गए। 14 वर्ष बालक वर्ग में सीडीबीए बिहार ने एपी हूपर मध्य प्रदेश को 15-11 से हराकर खिताब अपने नाम किया।
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वहीं, 17 वर्ष बालिका वर्ग के फाइनल में सेंट कॉनरेड्स आगरा ने एकलव्य क्लब को 8-6 से पराजित कर विजेता बनने का गौरव हासिल किया। 19 वर्ष बालक और सीनियर पुरुष वर्ग में विजेता टीमों को 25-25 हजार रुपये व उपविजेता दलों को 15-15 हजार रुपये की पुरस्कार राशि दी गई। 14 वर्ष बालक और 17 वर्ष बालिका वर्ग में विजेताओं को 15-15 हजार रुपये, जबकि उपविजेताओं को 7100-7100 रुपये प्रदान किए गए। सभी विजेता और उपविजेता टीमों को आकर्षक ट्रॉफी एवं पदक भी दिए गए।
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फाइनल मुकाबलों के बाद आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में शिक्षा विभाग के अधिकारी सुमित कुमार, होली पब्लिक स्कूल के चेयरमैन संजय तोमर, निदेशक शम्मी तोमर व जिला बास्केटबॉल संघ के संयुक्त सचिव डॉ. रीनेश मित्तल ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन नमनदीप सिंह और आशीष चौहान ने किया। प्रतियोगिता में राहुल सक्सेना, हरेंद्र प्रताप शर्मा, दीपक कुमार, आशीष वर्मा, पुलकित सिंह और प्रहलाद ने निर्णायक की भूमिका निभाई।
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