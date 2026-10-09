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Agra News: ओएमआर शीट के लिए 15 तक आवेदन कर सकते हैं आवेदन

Fri, 09 Oct 2026 03:00 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 03:00 AM IST
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Applications for OMR sheets can be submitted until the 15th.
आगरा। डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय ने सत्र 2025-26 के एलएलबी प्रथम वर्ष और बीए-एलएलबी प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। अंकों से असंतुष्ट अभ्यर्थी 15 अक्तूबर तक ओएमआर के लिए आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा नियंत्रक डॉ. ओम प्रकाश ने बताया कि आरटीआई के तहत छात्र निर्धारित शुल्क जमा कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
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