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त्योहार पर यात्रियों को राहत: ईदगाह स्टेशन पर रुकेगी अहमदाबाद-मालदा टाउन स्पेशल ट्रेन, नोट कर लें टाइम

Fri, 16 Oct 2026 09:38 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 16 Oct 2026 09:38 AM IST
सार

त्योहारों पर यात्रियों की सुविधा के लिए अहमदाबाद-मालदा टाउन विशेष ट्रेन निर्धारित तिथियों पर संचालित होगी। ट्रेन आगरा के ईदगाह स्टेशन पर पांच मिनट रुकेगी, जिससे यात्रियों को चढ़ने और उतरने की सुविधा मिलेगी।
 

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Ahmedabad Malda Town Special Train to Halt at Agra Eidgah Station
ईदगाह रेलवे स्टेशन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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 त्योहारों पर यात्रियों को अहमदाबाद-मालदा टाउन विशेष ट्रेन की सुविधा मिलेगी। रेलवे मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि ट्रेन (09401-09402) निर्धारित तिथियों पर चलेगी। अहमदाबाद से यह प्रत्येक बुधवार को दोपहर 3:30 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 5:30 बजे ईदगाह पहुंचेगी।
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पांच मिनट ठहरने के बाद सुबह 5:35 बजे रवाना होगी। वापसी में मालदा टाउन से प्रत्येक शुक्रवार को चलकर ट्रेन रात 8:20 बजे ईदगाह पहुंचेगी। अहमदाबाद से ट्रेन 21, 28 अक्तूबर और 4, 11, 18, 25 नवंबर को चलेगी। मालदा टाउन से यह 16, 23, 30 अक्तूबर और 6, 13, 20, 27 नवंबर को रवाना होगी। 
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