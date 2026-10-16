त्योहार पर यात्रियों को राहत: ईदगाह स्टेशन पर रुकेगी अहमदाबाद-मालदा टाउन स्पेशल ट्रेन, नोट कर लें टाइम

विज्ञापन





पांच मिनट ठहरने के बाद सुबह 5:35 बजे रवाना होगी। वापसी में मालदा टाउन से प्रत्येक शुक्रवार को चलकर ट्रेन रात 8:20 बजे ईदगाह पहुंचेगी। अहमदाबाद से ट्रेन 21, 28 अक्तूबर और 4, 11, 18, 25 नवंबर को चलेगी। मालदा टाउन से यह 16, 23, 30 अक्तूबर और 6, 13, 20, 27 नवंबर को रवाना होगी।

विज्ञापन

त्योहारों पर यात्रियों को अहमदाबाद-मालदा टाउन विशेष ट्रेन की सुविधा मिलेगी। रेलवे मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि ट्रेन (09401-09402) निर्धारित तिथियों पर चलेगी। अहमदाबाद से यह प्रत्येक बुधवार को दोपहर 3:30 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 5:30 बजे ईदगाह पहुंचेगी।