यात्रियों के लिए खुशखबरी: दिवाली-छठ पर चलेगी ये स्पेशल ट्रेन, ईदगाह स्टेशन पर होगा ठहराव

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आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि अहमदाबाद-मालदा टाउन विशेष ट्रेन (09401-09402) निर्धारित तिथियों पर चलेगी। अहमदाबाद से प्रत्येक बुधवार को दोपहर 3:30 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 5:30 बजे ईदगाह पहुंचेगी। यहां पांच मिनट ठहरने के बाद सुबह 5:35 बजे रवाना होगी। वापसी में मालदा टाउन से प्रत्येक शुक्रवार को चलकर ट्रेन रात 8:20 बजे ईदगाह पहुंचेगी और रात 8:25 बजे रवाना होगी। विज्ञापन



अहमदाबाद से ट्रेन 21 और 28 अक्टूबर तथा 4, 11, 18 और 25 नवंबर को चलेगी। मालदा टाउन से 16, 23 और 30 अक्टूबर तथा 6, 13, 20 और 27 नवंबर को रवाना होगी। इससे त्योहार पर आने-जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होंगी। आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि अहमदाबाद-मालदा टाउन विशेष ट्रेन (09401-09402) निर्धारित तिथियों पर चलेगी। अहमदाबाद से प्रत्येक बुधवार को दोपहर 3:30 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 5:30 बजे ईदगाह पहुंचेगी। यहां पांच मिनट ठहरने के बाद सुबह 5:35 बजे रवाना होगी। वापसी में मालदा टाउन से प्रत्येक शुक्रवार को चलकर ट्रेन रात 8:20 बजे ईदगाह पहुंचेगी और रात 8:25 बजे रवाना होगी।अहमदाबाद से ट्रेन 21 और 28 अक्टूबर तथा 4, 11, 18 और 25 नवंबर को चलेगी। मालदा टाउन से 16, 23 और 30 अक्टूबर तथा 6, 13, 20 और 27 नवंबर को रवाना होगी। इससे त्योहार पर आने-जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होंगी।

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दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर यात्रियों की भीड़ के बीच आगरा के यात्रियों को अहमदाबाद-मालदा टाउन विशेष ट्रेन की सुविधा मिलेगी। यह ट्रेन ईदगाह स्टेशन पर रुकेगी। इससे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की ओर जाने वाले यात्रियों को सफर के लिए अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। ट्रेन में 22 कोच होंगे और दोनों दिशाओं में सात-सात फेरे निर्धारित हैं।