आगरा: महिलाओं की भीड़ और बीच में फंस गए निगमकर्मी, हंगामा हुआ तो छूट गए पसीने; जानें क्या था पूरा मामला

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संपत्ति विभाग के राजस्व निरीक्षक वैभव यादव जांच करने पहुंचे तो रहमत बानो ने विरोध जताया कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला और घर टूटने के बाद अब उनके सामने रहने का गंभीर संकट पैदा हो गया है। बारिश होने से उनका घरेलू सामान भी भीग गया। वहीं, बॉबी और शकील का कहना था कि वे पिछले 40 वर्षों से यहां रह रहे हैं और उनके पास बिजली का बिल व वैध कनेक्शन जैसे सबूत भी मौजूद हैं, इसके बावजूद उनके घरों पर मनमानी कार्रवाई की गई।दूसरी ओर, क्षेत्रीय पार्षद रजनी देवी का कहना है कि जिन मकानों को तोड़ा गया है, उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं थे। इस खाली कराई गई जमीन पर नगर निगम एक सामुदायिक भवन का निर्माण कराएगा। इससे क्षेत्र के गरीब और जरूरतमंद लोग कम खर्च में अपने विवाह समारोह व अन्य सामाजिक कार्यक्रम आयोजित कर सकेंगे।