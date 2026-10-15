दिवाली पर गहरा सकता है जल संकट: 18 दिन बंद रहेगी अपर गंगा नहर, शाहगंज में टूटी पाइपलाइन; ठप रही सप्लाई

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सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता ने जलनिगम गंगाजल इकाई को 20-21 अक्तूबर से 7-8 नवंबर की मध्य रात्रि तक अपर गंगा कैनाल को बंद रखने की जानकारी दी है। जलनिगम के प्रोजेक्ट मैनेजर गौरव चौधरी ने बताया कि करीब 18 दिनों तक अपर गंगा कैनाल की सफाई का काम सिंचाई विभाग की ओर से कराया जाएगा। इस दौरान पालड़ा को मध्य गंगा कैनाल के जरिए पेयजल आपूर्ति के लिए जरूरी पानी छोड़ने के लिए सिंचाई विभाग से कहा गया है। इस दौरान पेयजल आपूर्ति प्रभावित न हो, इसका प्रयास किया जाएगा।कोठी मीना बाजार तिराहे पर पक्षीघर के सामने पानी की 8 इंच व्यास की पाइपलाइन टूटने के बाद मंगलवार शाम और बुधवार सुबह शाहगंज, सोरों कटरा क्षेत्र के लोगों को पानी नहीं मिल पाया। सीएम ग्रिड के तहत किए जा रहे कार्य के दौरान यह पाइपलाइन टूटी है, जिसे बुधवार दोपहर तक जोड़ा जा सका। दोपहर में सिकंदरा वाटरवर्क्स से शाहगंज जोनल पंपिंग स्टेशन को जलापूर्ति शुरू की गई, जिससे पंपिंग स्टेशन के जलाशय शाम तक भरे जा सके। बुधवार शाम को क्षेत्र के लोगों को पानी मिल पाया। जलकल महाप्रबंधक कुमार गौरव ने बताया कि मरम्मत के बाद आपूर्ति सामान्य हो गई।शहीद नगर स्थित एकता पार्क कॉलोनी में जलापूर्ति के लिए लगाया गया ट्यूबवेल नंबर 7 खराब होने के कारण क्षेत्रीय निवासियों को पानी नहीं मिल पा रहा है। जल निगम एकता पार्क से दूर स्थित ग्रीन पार्क से सिर्फ एक समय की ही आपूर्ति कर रहा है, जिसमें घरों तक पानी बूंद-बूंद ही मिल पा रहा है। कई घरों में आपूर्ति न होने से परेशान लोगों ने मंडलायुक्त को ज्ञापन देकर जलापूर्ति सुधारने की मांग की। क्षेत्रीय निवासी किशन लाल अरोड़ा ने बताया कि जल निगम, जलकल से शिकायत की गई, लेकिन समाधान नहीं मिला। ज्ञापन देने वालों में विकास तुली, नीरज, लकी, इरशाद अली, सुमित, सुजीत आदि मौजूद रहे।