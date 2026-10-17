आगरा का जाम: चौराहे पर पुलिस तैनात, फिर भी फंस रहे वाहन; 20 मिनट में तय हो रहा पांच मिनट का सफर

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शाहगंज बाजार में 500 से अधिक दुकानें हैं। दुकानों के बाहर ही दुकानदार अपने सामान रखते हैं। ग्राहकों के वाहन भी खड़े रहते हैं। सड़क घेरकर ऑटो, ई-रिक्शा से जाम लगता है। पहले बाजार में इन वाहनों के आवागमन पर रोक लगाई गई थी। तहसील और सीओडी तिराहे से डायवर्ट कर निकालने की व्यवस्था की। मगर अब इस आदेश का पालन नहीं हो रहा है। इस वजह से लोगों को जाम की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।शुक्रवार की दोपहर 3 बजे शाहगंज से तहसील जाने वाले मार्ग पर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। उस समय चौराहे पर पुलिसकर्मी कर्मी यातायात संभाल रहे थे। एक स्कूल बस को निकलने के लिए रास्ता नहीं मिला। उसके रुकने पर पीछे और आगे की तरफ वाहनों की लाइन लग गई। यातायात पुलिस कुछ देर बाद पहुंची, इसके 20 मिनट बाद ही जाम खुल सका।भोगीपुरा पर पुलिस चौकी है। यहां पर लोगों को पैदल भी निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। इसके बावजूद चौकी पर तैनात पुलिसकर्मी कुछ नहीं करते हैं। फतेहपुर सीकरी की तरफ जाने वाले रास्ते पर ठेले और ऑटो खड़े रहते हैं। जब वाहन इस रास्ते पर आते हैं तो चौकी के पास ही फंस जाते हैं। इसी तरह हाल थाना शाहगंज की तरफ जाने वाले रास्ते का भी है। सवारी वाहनों से जाम लगता है।दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक दीवानी से हरीपर्वत तक वाहनों की लाइन ने लोगों को परेशान किया। सूरसदन से आगे चलने पर पीएल पैलेस होटल के पास सड़क पर गड्ढे में बारिश का पानी भर गया। इसमें वाहन रुकने की वजह से लाइन लगने लगी। इसी तरह हरीपर्वत से सेंट जोंस की तरफ वाहनों को जाने के लिए एमडी जैन इंटर कॉलेज की ओर जाकर यूटर्न लेना पड़ता है मगर मोड़ पर ही गड्ढा होने की वजह से वाहन फंस रहे थे। नागरी प्रचारिणी के बाहर सड़क पर पानी भरा होने के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।