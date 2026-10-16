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आगरा: दिवाली से पहले जगमगाएंगी शहर की गलियां, 100 वार्डों में लगेंगी एक हजार सोलर लाइटें

Fri, 16 Oct 2026 10:23 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 16 Oct 2026 10:23 AM IST
सार

आगरा के 100 वार्डों में दिवाली से पहले एक हजार सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। प्रत्येक वार्ड में 10-10 लाइटें लगाई जाएंगी और खंभों पर यूनिक आईडी से निगरानी व मरम्मत आसान होगी।
 

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Agra to Install 1,000 Solar Street Lights Across 100 Wards Before Diwali
नगर निगम आगरा

विस्तार
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दिवाली से पहले शहर की गलियां एक हजार से अधिक सोलर लाइटों से जगमगाएंगी। शहर के 100 वार्डों में हर एक में 10-10 सोलर लाइटें लगवाने की योजना है। 18 वाट की एलईडी स्ट्रीट लाइटों में लीथियम बैटरी होगी जो सौर ऊर्जा से चार्ज होगी। नगर निगम खंभों के साथ ही लगवाएगा। खंभे पर यूनिक आईडी होगी, जिससे निगरानी और मरम्मत में आसानी होगी।
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केंद्र सरकार की योजना के तहत आगरा के 100 वार्डों में लाइटें लगाने का काम शुरू हो चुका है। हर पार्षद के क्षेत्र में 10-10 सोलर लाइटें लगवाई जाएंगी। 10 मनोनीत पार्षदों को भी भी लाइटें दी जाएंगी। लीथियम बैटरी बेहद छोटी अधिक क्षमता की होगी। लाइटें गैल्वेनाइज्ड आयरन के पोल पर लगेंगी जिससे जंग नहीं लगेगी।
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विद्युत यांत्रिक के मुख्य अभियंता अजय कुमार राम ने बताया कि केंद्र सरकार की योजना के तहत सोलर स्ट्रीट लाइटें उपलब्ध कराई जा रही हैं। जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव के मुताबिक स्थलों को चिह्नित कर लगवाया जाएगा। 
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