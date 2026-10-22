फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Agra SN Medical College: Staff Notices Issued After Attendant Alleges Assault, CCTV Reviewed

आगरा: एसएन मेडिकल कॉलेज की लैब में तीमारदार से मारपीट, CCTV में दिखी घटना; स्टाफ को नोटिस

Thu, 22 Oct 2026 10:38 AM IST
Dhirendra Singh सलोनी पांडे, संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
सलोनी पांडे, संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Thu, 22 Oct 2026 10:38 AM IST
सार

आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज की सर्जरी बिल्डिंग स्थित लैब में तीमारदार से मारपीट और मोबाइल तोड़ने के आरोपों की जांच शुरू हो गई है। कमेटी ने लैब प्रभारी और तीमारदारों को नोटिस जारी कर बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है।

 

विज्ञापन
Agra SN Medical College: Staff Notices Issued After Attendant Alleges Assault, CCTV Reviewed
एसएन मेडिकल कॉलेज - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में तीमारदार से मारपीट के मामले में कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। लैब प्रभारी और तीमारदारों को नोटिस जारी करते हुए बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है। टीम ने लैब में कर्मचारियों के बयान भी दर्ज किए हैं।
विज्ञापन


रविवार की देर रात सर्जरी बिल्डिंग में स्थित लैब में जांच कराने गए मरीज के तीमारदारों से स्टाफ ने मारपीट की थी। मोबाइल भी तोड़ दिए थे। पथवारी निवासी सुधांशु कठेरिया ने आरोप लगाया था कि उनके फूफा वीरेंद्र सिंह के रेल हादसे में दोनों पैर कट गए थे।
विज्ञापन


जांच के लिए रुपये मांगने के विरोध पर स्टाफ ने मारपीट करते हुए फोन तोड़ दिए थे। इसकी पुलिस से शिकायत की। मामले की जांच के लिए मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने कमेटी गठित की थी। कमेटी ने लैब प्रभारी के बयान दर्ज करने के साथ सीसीटीवी कैमरे भी देखे हैं, जिसमें मारपीट होती दिख रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन


प्राचार्य डॉ. प्रशांत गुप्ता ने बताया कि मामले की जांच डॉ. गजेंद्र विक्रम सिंह की निगरानी में की जा रही है। टीम ने सीसीटीवी फुटेज देखे हैं। स्टाफ के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed