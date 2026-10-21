आगरा: गड्ढे-कीचड़ से बेहाल लोग सड़क पर उतरे, धरना देकर बोले- पुल बनाओ, उल्लू न बनाओ

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स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की ओर से तीन दिन में रास्ते की समस्याएं दूर कराने का आश्वासन दिया गया था लेकिन समय बीतने के बाद भी हालात जस के तस हैं। दुकानदारों ने दुकानों के आगे अतिक्रमण कर रखा है, जिससे रास्ता संकरा हो गया है। गड्ढों और कीचड़ के कारण राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ रही है।प्रदर्शनकारियों ने अर्जुन नगर तिराहा, बारह खंभा, खेरिया मोड़ और अजीत नगर चौराहे पर पोस्टर लगाकर पुल बनाओ, उल्लू न बनाओ का संदेश दिया। उन्होंने मांग की कि रुई की मंडी-बारह खंभा आरओबी का निर्माण चुनाव से पहले पूरा कराया जाए।लोगों ने आठ साल में चार बार उद्घाटन के बावजूद केवल चार पिलर बनने का आरोप लगाते हुए निर्माण कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने और दूसरी कंपनी से काम कराने की मांग की। धरने में इंद्रपाल सिंह, दिग्विजय सिंह, जितेंद्र, लवानिया कन्हैया राय, राजेश यादव, ललित शर्मा, सोम चौधरी और विनोद कुमार मौजूद रहे।