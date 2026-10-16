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यात्रीगण ध्यान दें: पुल की मरम्मत से ये ट्रेनें प्रभावित, दो दिन चार ट्रेनें रहेंगी निरस्त; एक डायवर्ट

Fri, 16 Oct 2026 09:35 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 16 Oct 2026 09:35 AM IST
सार

धौलपुर-आगरा कैंट रेलखंड पर खारी नदी पुल की मरम्मत के कारण 30 नवंबर से दो दिसंबर तक रेल यातायात प्रभावित रहेगा। एक और दो दिसंबर को चार ट्रेनें निरस्त रहेंगी और एक ट्रेन डायवर्ट की गई है।
 

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Agra Rail Route Disrupted Due to Bridge Repair, Four Trains Cancelled
ट्रेन सांकेतिक आगरा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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धौलपुर-आगरा कैंट रेलखंड पर खारी नदी पुल की मरम्मत के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा। एक और दो दिसंबर को चार ट्रेनें निरस्त की गई हैं। ट्रेन संख्या 11901, 11902, 11807 और 11808 इन दो दिनों में निरस्त रहेंगी। रेलवे 30 नवंबर से दो दिसंबर तक पुल पर स्टील गर्डर बदलेगा। जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि जाजऊ और भांडई स्टेशन के बीच ब्लॉक लिया जाएगा। 
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