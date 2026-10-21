Agra News: युवक को दबंगों ने पीटा, जान से मारने की धमकी

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गांव नगला भरी निवासी नीरज ने मंगलवार को थाने में दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि वह मानिकपुरा रेलवे पुलिया के पास खड़ा था। तभी एक दबंग युवक अपने साथियों के साथ आया और बेवजह धक्का-मुक्की करते हुए मारपीट करने लगा। आरोपी उसे पीटने के लिए पीछे दौड़ पड़े, जिसके बाद वह अकेला होने के कारण किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा। इसके बाद आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। पीड़ित ने थाने में शिकायत कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है।मामले में पीड़ित की ओर से प्रार्थना पत्र मिला है। पुलिस द्वारा पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है, जांच के बाद आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। - अनिल कुमार, एसीपी बाह