यूपी: पहले 7 हजार रुपये देकर जीता भरोसा, फिर 5.60 लाख की ठगी; गूगल रिव्यू के नाम पर साइबर फ्रॉड

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शास्त्रीपुरम निवासी प्रतीक राठौर ने बताया कि 19 सितंबर को व्हाट्सएप पर ईशा नाम की युवती ने संपर्क किया। युवती ने ऑनलाइन गूगल रिव्यू करने का काम देकर कमाई का भरोसा दिलाया। शुरुआत में काम के बदले 7000 रुपये दिए। इससे उन्हें भरोसा हो गया। अधिक रुपये कमाने के लिए रकम का निवेश करने की कहने लगी। उन्होंने एक्सिस बैंक के खाते से यूपीआई व अन्य माध्यम से 5,60,500 रुपये अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर दिए।उन्हें टेलीग्राम पर एक ग्रुप से टास्क दिए जाते थे। ग्रुप में विक्रम नाम के सदस्य समेत अन्य लोग उन्हें रकम लगाने और टास्क पूरा करने के निर्देश देते थे। टास्क से होने वाला मुनाफा एक लिंक पर दिखाई देता था। जब लिंक खुलना बंद हो गया और एरर आने लगा, तब उन्हें ठगी का अहसास हुआ।