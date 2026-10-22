ननदोई को न आई शर्म: साले की पत्नी का गला दबाया, इसलिए की मारपीट; एफआईआर दर्ज

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उसे 20 अक्तूबर को नगला वृंदावन सैमरी स्थित घर के बाहर से पकड़ा गया। एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र नागर ने बताया कि विवाहिता की शादी 22 नवंबर 2022 को देवरी निवासी आर्यन उर्फ पिंटू के साथ हुई थी।आरोप है कि शादी के बाद से पति, सास, तीन जेठ, तीन जेठानी, ननद और ननदोई दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। 17 सितंबर को ननदोई सुभाष चंद्र ने पिटाई की और गला दबाया। विवाहिता की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी।मौके पर बनाए वीडियो के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।