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आगरा: नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर बनाया अश्लील वीडियो, फिर करने लगा ब्लैकमेल; आरोपी गिरफ्तार

Mon, 19 Oct 2026 09:55 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Mon, 19 Oct 2026 09:55 AM IST
सार

आगरा में युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर अश्लील फोटो-वीडियो बनाने और ब्लैकमेल करने के आरोप में पुलिस ने अंकित गोयल को गिरफ्तार किया है। डीसीपी सिटी के मुताबिक, आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
 

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Agra Man Arrested for Alleged Video Blackmail
arrested, arrest demo - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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आगरा के कोतवाली क्षेत्र की युवती को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर अश्लील फोटो-वीडियो बनाने और ब्लैकमेल करने के आरोप में पुलिस ने आरोपी अंकित गोयल को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दोबारा संबंध बनाने का दबाव डालने का आरोप है।
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पीड़िता के भाई ने बताया कि 29 सितंबर, 2026 को बहन को आरोपी भगवान टॉकीज से कार में दयालबाग की ओर ले गया। आरोप है कि कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाने से वह बेहोश हो गई।
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आरोपी ने अश्लील फोटो-वीडियो बना लिए। बाद में इन्हें दिखाकर वायरल करने की धमकी देने लगा। डीसीपी सिटी रविंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। 
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