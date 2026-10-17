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असली को बता दिया फर्जी: आफत में पड़ गई राज्य कर अधिकारी की टीम, बाप-बेटे ने की अभद्रता; एफआईआर हुई दर्ज

Sat, 17 Oct 2026 10:35 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Sat, 17 Oct 2026 10:35 AM IST
सार

आगरा के कमला नगर स्थित बल्केश्वर के लोहिया नगर में जीएसटी पंजीयन की जांच करने पहुंची राज्य कर विभाग की टीम के साथ कथित अभद्रता और अधिकारियों को घेरने का मामला सामने आया है। शिकायत पर फर्म संचालक उमेश गुप्ता, उनके बेटे यश गुप्ता और परिवार के अन्य सदस्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
 

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Agra GST Inspection Team Faces Misconduct, FIR Filed Against Father and Son
FIR Demo - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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आगरा के कमलानगर के बल्केश्वर स्थित लोहिया नगर में जीएसटी पंजीयन की जांच करने पहुंची राज्य कर अधिकारी की टीम से अभद्रता की गई। शिकायत पर सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में पुलिस ने फर्म संचालक उमेश गुप्ता, उनके बेटे यश गुप्ता और परिवार के अन्य सदस्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
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घटना 13 अक्तूबर की रात करीब 8:30 बजे की है। राज्य कर विभाग खंड-14 के अधिकारी शिव बालक ने बताया कि वह और टीम कमला नगर और बल्केश्वर क्षेत्र में पंजीयन जांच कर रहे थे। इसी दौरान जीसी चेन ट्रेडर्स के पते पर जांच के लिए संपर्क किया गया। पंजीकृत मोबाइल नंबर पर बात करने पर यश गुप्ता ने पिता का नंबर दिया। पिता से बात करने पर उन्हाेंने लोकेशन भेजी। मौके पर पहुंचने पर दूसरी फर्म के भी पंजीकरण के बारे में जानकारी मिली।
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आरोप है कि इसके बाद उमेश गुप्ता, उनके बेटे यश गुप्ता और परिवार के अन्य सदस्यों ने टीम के साथ अभद्र व्यवहार किया। अधिकारियों से पहचान पत्र मांगे गए और उन्हें घेर लिया गया। उन्हें नकली बताकर बंधक बनाने के लिए कहा जाने लगा। 112 पर कॉल कर पुलिस बुला ली। मामले में एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
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पुलिस के सामने भी हुई बहस
राज्य कर अधिकारी ने बताया कि हंगामा और शोर होने पर मौके पर भीड़ जुट गई थी। कुछ स्थानीय व्यापारियों ने पुलिस को बताया कि वे संबंधित अधिकारी को जीएसटी विभाग से जानते हैं और पहले भी उन्हें जांच करते देखा है। इसके बाद पुलिस ने अधिकारी का पहचान पत्र वापस कराया और टीम को वहां से जाने दिया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पंजीयन जांच किए बिना लौटना पड़ा। उनका कहना है कि इस तरह के व्यवहार से सरकारी कार्य प्रभावित हुआ।
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