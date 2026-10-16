आगरा में मिलावट पर खाद्य विभाग का छापा: 38 किलो घी जब्त, दूध-पनीर समेत 21 नमूने जांच को भेजे

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सहायक आयुक्त खाद्य महेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि गोबर की चौकी स्थित शान डेयरी पर जांच की। यहां पर छोटे ड्रम में घी मिला। इसमें मिलावट प्रतीत होने पर इसको सीज कर दिया है। इसका वजन 35 किलो है। डेयरी से घी और पनीर के नमूने भी लिए हैं। बाह के नंद गोपाल जी डेयरी-राजेश एंटरप्राइजेज से पनीर के दो नमूने भी लिए हैं। मुस्तफा क्वार्टर के पंडित जी डेयरी से दही, जगनेर की श्याम बाबा डेयरी-सलमान डेयरी से दूध के दो, पनीर और मावा का एक नमूना लिया।बोदला मारुति एस्टेट स्थित बाबा प्रोविजन स्टोर से मखाना, काजू, तेल का एक-एक और घी के तीन नमूने लिए हैं। सिकंदरा स्थित रिलायंस रिटेल लिमिटेड से स्नैकटैक गुलाब जामुन, बीकाजी काजू कतली, गोवर्धन घी, गुडलाइफ साबूदाना, पनीर और दूध का एक-एक नमूना लिया है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश गुप्ता ने बताया कि मिलावट की आशंका पर टोल फ्री नंबर 18001805533 पर शिकायत कर सकते हैं।