Agra News: ताइक्वांडो में आगरा मंडल चैंपियन, चार ट्रॉफियों पर कब्जा

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प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले श्रेयस यादव, अमन कुमार, लकी कुमार, रुद्र प्रताप, कुनाल उपाध्याय, आरोही भदौरिया और जानवी का राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। अंडर-17 वर्ग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता 21 से 26 अक्तूबर तक श्रीनगर में होगी। अंडर-14 बालक वर्ग की प्रतियोगिता 14 से 18 दिसंबर तक व बालिका वर्ग की प्रतियोगिता दिसंबर के दूसरे सप्ताह में प्रस्तावित है। अंडर-19 वर्ग का आयोजन दिसंबर के पहले सप्ताह में रांची में प्रस्तावित है।गोरखपुर के सांसद एवं अभिनेता रवि किशन ने तारामंडल, नौका विहार स्थित अपने आवास पर आगरा मंडल की चैंपियन टीम और पदक विजेताओं से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अंतरराष्ट्रीय ताइक्वांडो मास्टर पंकज शर्मा को सर्वश्रेष्ठ टीम कोच का प्रमाणपत्र दिया गया। टीम के साथ खेल अधिकारी के रूप में रेखा शमी और पंकज कुमार भी रहे। इस सफलता पर मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक राकेश कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक रवींद्र पाल सिंह तोमर, जिला विद्यालय निरीक्षक द्वितीय विश्व प्रताप सिंह ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं।