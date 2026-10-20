यूपी: आगरा में आज उत्सव की शाम, अंकिता मिश्रा की आवाज पर थिरकेगा शहर; होगा रावण दहन

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महोत्सव के संयोजक महेश मिश्रा ने बताया कि शाम छह बजे डांडिया नाइट शुरू होगी। इसमें शहरवासी संगीत और डांडिया की धुनों पर थिरकेंगे। अब तक 600 परिवार अपना पंजीकरण करा चुके हैं। क्लब के अध्यक्ष नवनीत शर्मा और महामंत्री दीपक अग्रवाल ने बताया कि दशहरा पर्व पर रावण के पुतले के दहन से पहले भगवान राम, सिया और लक्ष्मण के स्वरूपों की महाआरती होगी।डांडिया नाइट कार्यक्रम के सहयोगियों में बालाजी पोर्टफोलियो, कोकाकोला बॉटलर एसएलएमजी बेवरेजेस, जीजीआईसी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, सलोनी कंफेक्शनरी, धानी मस्टर्ड ऑयल, द इंटरनेशनल स्कूल आगरा, जीजी मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, राजा बलवंत सिंह ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, भारतीय जीवन बीमा निगम, कालेश्वरी, अतुल ज्वैलर्स, एपी ज्वैलर्स, जय राम मार्बल्स, एसएमजीएम पायल, ओपी चेस ग्रुप, अचल अमित एंड कंपनी, एसबीके आभूषण, स्प्रिंग्स पब्लिक स्कूल एवं ओजस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड आर्ट्स, डीएसएमसोल, ओमनी इंफ्राहाइट्स शामिल हैं।अमर उजाला डांडिया नाइट शहरवासियों के लिए मनोरंजन संगीत और उत्सव का खास अवसर है। ऐसे आयोजन हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा देने के साथ लोगों को एक साथ जुड़ने और खुशियों साझा करने का अवसर प्रदान करते हैं।संगीत की धुन, संगीत, डांडिया की मस्ती और उत्साह से भरी शाम लोगों को एक साथ जोड़ने की बेहतरीन माध्यम है। शहरवासियों को उत्सव के रंगों में सराबोर करने के साथ यादगार पल बिताने का अवसर मिलेगा।