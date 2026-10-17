ई-टेंडर घोटाला: जांच की मांग करने वाले पार्षद नजरबंद, बोले- आवाज नहीं दबेगी; एसआईटी जांच कराओ

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इसके बाद पार्षदों ने कहा कि उनकी आवाज नहीं दबेगी और वे मुख्यमंत्री के दोबारा आने पर विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच की मांग करेंगे। कप्तान सिंह और सुहैल कुरैशी की नजरबंदी के बाद अन्य बसपा पार्षद शुक्रवार सुबह नगर निगम में एकत्र हो गए थे। सभी मुख्यमंत्री से मिलने की तैयारी में थे।पार्षद रेखा भास्कर, सुनील शर्मा और बंटी माहौर ने 15वें वित्त आयोग, नगर निगम निधि और अवस्थापना निधि के ई-निविदा घोटालों की जांच की मांग की। कप्तान सिंह ने पुलिस की कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या बताया। उन्होंने दोहराया कि मुख्यमंत्री के दोबारा आने पर बसपा पार्षद उनसे फिर मिलेंगे और मांगपत्र देंगे। इस दौरान गंगाराम माहौर, अरविंद मथुरिया, पुष्पा मौर्य, बेबी, ममता कुशवाह, मीना देवी आदि मौजूद रहे।