Agra News: बिहार में वैभव के बाद अब अगली प्रतिभा तलाशेंगे आगरा के सोढ़ी

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समिति ने वीनू मांकड़ ट्रॉफी के शुरुआती दो मैचों के लिए बिहार की अंडर-19 टीम घोषित कर दी है। सोढ़ी ने पहले वैभव सूर्यवंशी जैसे उभरते खिलाड़ी की प्रतिभा को पहचाना था। सोढ़ी वर्ष 2021 में बीसीसीआई की अखिल भारतीय जूनियर चयन समिति के सदस्य रह चुके हैं। उनके लंबे अनुभव का उपयोग बिहार की आयु वर्ग टीमों के चयन में किया गया है। तीन सदस्यीय चयन समिति में उनके साथ कृष्ण मोहन और पाथिक पटेल भी शामिल हैं।समिति ने वीनू मांकड़ ट्रॉफी के पहले दो मैचों के लिए 17 सदस्यीय टीम का चयन किया है। टीम में आयुष शंकर, रितुराज राज सिंह, शाश्वत यादव, सार्थक झा और युवराज यादव सहित अन्य खिलाड़ी हैं। इसके अतिरिक्त, 11 खिलाड़ियों को सुरक्षित सूची में रखा गया है। सोढ़ी बृहस्पतिवार को पांडिचेरी पहुंच गए हैं। वहां बिहार और उत्तर प्रदेश की अंडर-19 टीमों के बीच मुकाबला खेला जाना है। चयनकर्ता के रूप में वह मैदान पर खिलाड़ियों के प्रदर्शन का आकलन करेंगे।