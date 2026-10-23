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आगरा कोर्ट: दुधारू भैंस नहीं ढूंढ़ पाई पुलिस, केवल 900 रुपये दिखाई बरामदगी; कोर्ट ने दी जमानत

Fri, 23 Oct 2026 09:45 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 23 Oct 2026 09:45 AM IST
सार

आगरा में दुधारू भैंस चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी सोनू के कब्जे से पुलिस चोरी गई भैंस बरामद नहीं कर सकी और केवल 900 रुपये की बरामदगी दिखाई गई। मामले की सुनवाई के बाद एडीजे-7 सुरजन सिंह ने आरोपी की जमानत मंजूर करते हुए उसकी रिहाई के आदेश दिए।
 

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Accused in Buffalo Theft Case Gets Bail in Agra as Police Fail to Recover Stolen Buffalo
court new - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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 दुधारू भैंस चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया लेकिन चोरी गई भैंस बरामद नहीं कर सकी। आरोपी के कब्जे से महज 900 रुपये की बरामदगी दिखाई गई। सुनवाई पूरी होने पर मामले में एडीजे-7 सुरजन सिंह ने आरोपी सोनू की जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिए।
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सदर थाना में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, नौलक्खा निवासी करण सिंह ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि उनके बाड़े से 29 सितंबर की रात दुधारू भैंस चोरी हो गई थी। उनके आने-जाने की घटना सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गई। पुलिस ने नई आबादी, रकाबगंज निवासी सोनू को चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया।
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हैरानी की बात यह रही कि पुलिस पूछताछ और तलाशी के दौरान आरोपी के पास से चोरी गई भैंस बरामद नहीं कर सकी। इसके बाद पुलिस ने केवल 900 रुपये की बरामदगी दिखाकर अपनी औपचारिकता पूरी की। अदालत में पेश कर आरोपी को जेल भेज दिया गया था।
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